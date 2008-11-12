برگزاری سومین کارگاه آموزش مهارتهای زندگی به معلولان در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، معاون امور توانبخشی بهزیستی استان همدان در حاشیه برگزاری دوره آموزشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دوره سومین دوره کشوری است که به مدت دو روز در همدان برگزار می شود.

ناهید پورفرزیانی افزود: ارتقاء دانش کارشناسان مسوول CBR در زمینه آموزش مهارتهای زندگی به معلولان و توانمندسازی فردی و محیطی برای افزایش مشارکت اجتماعی افراد معلول در اجتماع را از اهداف برگزاری این کارگاه است.

وی با بیان اینکه کارشناسان CBR از سراسر کشور در این کارگاه دو روزه در استان همدان شرکت دارند، گفت: سر اصل مهم آموزش برای بهبود عملکرد از نظر علمی و مهارتی در امور معلولینی ارتقاء دانش مهارت و نگرش است.

هشت هزار و 167 نفر از معلولین استان همدان از طریق طرح CBR توانبخشی مبتنی در جامعه در سطوح روستاها و شهرستان های ملایر همدان تویسرکان و نهاوند شناسایی شده اند و تحت پوشش این طرح قرار دارد.

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان همدان گفت: در استان همدان 22 هزار و 373 معلول شناسایی شده اند.