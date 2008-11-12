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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۱۴

بیمارستان 64 تختخوابی در مهدی شهر احداث می شود

سمنان – خبرگزاری مهر:رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: بیمارستان 64 تختخوابی در مهدی شهر احداث می شود.

دکتر مجید جدیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان افزود: بیمارستان 64 تختخوابی مهدیشهر جزو اولویت‌ های پیشنهادی دانشگاه علوم پزشکی به استانداری سمنان در سفر دور دوم ریاست جمهوری به استان سمنان است.

وی با اشاره به قدمت بالای ساختمان بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر و غیرقابل بازسازی بودن آن اظهار داشت: درصدد آن هستیم این موضوع در اولویت‌های نهایی سفر دوم ریاست جمهوری قرار گیرد.

به گفته وی، ساختار سازمانی شبکه بهداشت مهدیشهر برای تصویب به وزارت بهداشت و درمان ارسال شده که امید است امسال نسبت به ابلاغ آن اقدام شود.

کد مطلب 781985

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