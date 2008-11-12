سرفصل دروس رشته اصول خانواده تدوین شد

غلامرضا پیروز در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: سرفصل دروس رشته اصول خانواده به دانشگاه ارائه شده اما راه اندازی این رشته به دلیل اینکه گروه پژوهشی زنان دارای عضو هیئت علمی استخدامی نیست تاکنون تصویب نشده است.

وی یادآور شد: اعضای گروه پژوهشی زنان از سایر گروههای آموزشی دانشگاه مانند اقتصاد، اجتماعی و دینی هستند که برای ایجاد رشته های تخصصی در حوزه زنان، باید عضو هیئت علمی مخصوص آنها جذب شود.

رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران با بیان اینکه فضای فیزیکی در اختیار گروه پژوهشی زنان در حد یک اتاق کوچک است، خاطر نشان کرد: رشد دانشگاه مازندران با فضای فیزیکی آن تطابق ندارد بنابراین باید به سوی ساخت فضای فیزیکی بیشتر پیش رویم تا مشکل فضای فیزیکی گروه پژوهشی زنان نیز رفع شود.