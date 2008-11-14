کمتر از 50 درصد بافت فرسوده کشور مقاوم سازی شده است

مهندس محمد حسین مقیمی در حاشیه پنجاه و پنجمین نشست شهرداران کلانشهرهای کشور در گفتگو با خبرگار مهر در مشهد افزود: مجلس باید اعتباراتی را در اختیار شهرداری ها برای رسیدگی به بافتهای فرسوده قرار دهد تا این روند تسریع شده زیرا طبق دو برنامه مقرر شده در مجلس در مدت 10 سال باید بافت فرسوده به طور کلی در کشور وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت حاشیه نشینی به خصوص در مشهد افزود: حاشیه نشینی در اکثر شهرها به خصوص در مشهد درصد بالایی داشته و از مهمترین مباحث قابل رسیدگی در فراکسیون است و شورای شهرها باید اطلاعات حاشیه نشینی را در اختیار فراکسیون بگذارند تا با رسیدگی به مسائل فرهنگی و زیباسازی شهر و ... رسیدن به یک رضایت نسبی ممکن شود.

محمد حسین مقیمی خاطرنشان کرد: در صورتی که تعامل مناسبی بین فراکسیون مدیریت شهری، دبیرخانه نشست کلان شهرها، شهردای ها و سازمان های محیط زیست از نظر سیاست گذاری و نظارت وجود داشته باشد با در نظر گرفتن قوانین اصل 44 به شرایط مطلوبی خواهیم رسید.

وی تصریح کرد: باید دولت را سیاستگذار و ناظر دانست و مجری مدیریت شهری شهرداری ها و تشکل های غیردولتی باشد و شهرداری می تواند در این امر مهم انجام برخی فعالیتها را به بخش خصوصی بسپارد.

وی با اشاره به ضرورت اجرای برنامه چهارم توسعه افزود: تا پایان سال 91، در برنامه چهارم توسعه 75 درصد از حمل و نقل شهری باید عمومی شود و مدیریت شهری در امر حمل و نقل باید به اجرای این برنامه کمک کند.

وی با بیان حمایت دولت نسبت به اجرای برنامه های مجلس افزود: مجلس اجازه دارد که از صندوق ذخیره کشور در تحقق اجرای مدیریت شهری کمک گرفته و در حمل و نقل ریلی نیز امکانات لازم در اختیار شهرداری ها قرار دهد.

مقیمی در خصوص طرح جامع مسکن گفت: اجرای طرح جامع مسکن تا سال اول برنامه باید تحقق یافته و داشتن محیطی پاک برای زندگی، امکانات حمل و نقل و ساخت و ساز مسکن و داشتن سرپناه حق مردم است.

وی با بیان حساسیت نمایندگان در مورد رسیدگی به امور مردم اذعان داشت: نماینده، سخن مردم را می گوید و نسبت به مسائل مربوط به شهر و روستاهای کشور حساسیت خاصی دارد.