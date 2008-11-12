عبدالعلیزاده درباره مجموعه تازه خود به خبرنگار مهر گفت: قرار بود "ماجراهای پانا" در شبکه تهران تولید شود، اما شبکه دو از سال 88 به شبکه کودک و نوجوان تبدیل و برنامههای کودک در این شبکه متمرکز میشود. طبق توافقهایی که انجام شد این پروژه را سال آینده در شبکه دو میسازم.
کارگردان مجموعههای "ماجراهای دانی و من" و "یک وجب خاک" افزود: داستان "ماجراهای پانا" در یک خانواده روایت میشود که دامپزشک هستند و ورود یک موجود عجیب زندگی آنها را تغییر میدهد. من فضای فانتزی و تخیلی را دوست دارم و فکر میکنم این فضاها برای مخاطب کودک جذابتر است. این مجموعه هم تجربهای در ژانر تخیلی است.
مجموعه تلویزیونی "ماجراهای پانا" در 39 قسمت 20 دقیقهای بر اساس فیلمنامهای از عبدالعلیزاده تولید میشود.
نظر شما