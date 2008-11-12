رشد بهره وری در کشور پایین است

به گزارش خبرنگارمهر ، محمد جهرمی ظهر چهارشنبه در حاشیه دومین سفر استانی هیئت دولت به مازندران در جمع مدیران صنایع و نهادهای مدنی کارگری و کارفرمایی استان در ساری افزود: هزینه تولید در کشورهای پیشرفته کمتر از یک درصد و در ایران بیش از 20 درصد است بنابراین نگاه و رویکرد حمایت از تولید در کشور باید تغییر یابد.

وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه متاسفانه هنوز مولفه های تولید در کشور به هم گره خورده است، مشکل اساسی در کاهش تولید را نبود مدیریت در بخشهای کلان و کوچک ذکر کرد.

جهرمی با بیان اینکه نظام پولی و بانکی کشور نیاز به مدیریت در بخشهای اساسی دارد، یادآور شد: با استفاده از توان کارآفرین و کار آفرینی می توان موجهای اقتصادی، مالی و شرایط سیاسی و بین المللی بحران کار را کاهش داد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه متاسفانه بسیاری از دستگاههای اجرایی در کشور نگهداری پرسنل خود را هدف قرار داده اند، اظهار داشت: مادامی که سیستم اداری کشور به دنبال کیفیت و ارزیابی عملکرد نیروهای خود نباشد بهره وری در کشور بی معنی خواهد بود.

وزیر کار با اذعان به اینکه مشکل اساسی کشور نبود و خلا مدیریت کلان و خلاق است، اظهار داشت: مدیران تولیدی باید فرصت شناس و خلاق باشند زیرا کارآفرینی تنها اشتغالزایی نیست بلکه خلق فرصتهای نو و افزایش تولید و بهره وری در کشور است.

وزیر کار با بیان اینکه توجه به جوانان و کار آفرینان باید اولویت اصلی برنامه ریزان کشور باشد، تصریح کرد: کشوری می تواند در زمینه تولید و بهره برداری موفق باشد که با توانایی استفاده از نیروی کار موثر و جذب کار آفرین در کشور را آشنا باشد.

جهرمی با بیان اینکه توزیع یارانه مستقیم در کشور سبب جهش های اقتصادی نمی شود، اظهار داشت: با ارزش کار، سرمایه و تولید در آمد حاصل خواهد شد.

به گفته وی نگاه خدمات رسانی کشور از حالت مصرفی باید به سمت تولید سوق یابد تا ارزش افزوده در کشور صورت گیرد.

وزیر کار در ادامه با تاکید بر تعامل بیشتر رابطه بین کارفرما و کار آفرین در کشور اظهار داشت: درصدد هستیم تا در جهت فراهم سازی بیمه کارگران ساختمانی و کشاورزان شاغل در اراضی کشاورزی اقدام نماییم.

جهرمی بیان داشت: به دنبال حل مسائل نقدینگی کارخانجات نیز هستیم و با مسئولین جدید بانک مرکزی تعاملات مثبتی داریم.

محمد نجفی، رئیس سازمان کار و امور اجتماعی مازندران نیز در ادامه با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در مازندران از 10.8 درصد در سال 84 به 7.7 درصد در شش ماهه اول امسال کاهش یافته است، افزود: خوشبختانه حوادث ناشی از کار در استان نیز 27 درصد کاهش یافت.