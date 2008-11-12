سند توسعه نانو استان مازندران تصویب شد

احمد جعفری صمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این خبر گفت: استان مازندران از 5 سال گذشته کمیته ای را تحت عنوان کمیته تدوین سند نانو تشکیل داده بود تا برنامه هایی که به صورت کلی می توان درباره نانو و کاربردش در کشور انجام داد را تدوین کند.

معاون پژوهشی دانشگاه مازندران افزود: ستاد ویژه فناوری نانو امور انجام شده در کلیه استانها را بررسی کرده و با توجه به اقدامات انجام شده در تهیه سند نانو توسط استان مازندران، این سند را تصویب کرده است.

وی افزود: سند توسعه نانو در استان مازندران به عنوان اولین و بهترین سند توسط ستاد ویژه فناوری نانو تصویب شده است.