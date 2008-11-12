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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۵۲

صمیمی به مهر خبر داد:

سند توسعه نانو استان مازندران تصویب شد

سند توسعه نانو استان مازندران تصویب شد

سند توسعه نانو استان مازندران به گفته معاون پژوهشی دانشگاه مازندران توسط ستاد ویژه فناوری نانو تصویب شد.

احمد جعفری صمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این خبر گفت: استان مازندران از 5 سال گذشته کمیته ای را تحت عنوان کمیته تدوین سند نانو تشکیل داده بود تا برنامه هایی که به صورت کلی می توان درباره نانو و کاربردش در کشور انجام داد را تدوین کند.

معاون پژوهشی دانشگاه مازندران افزود: ستاد ویژه فناوری نانو امور انجام شده در کلیه استانها را بررسی کرده و با توجه به اقدامات انجام شده در تهیه سند نانو توسط استان مازندران، این سند را تصویب کرده است.

وی افزود: سند توسعه نانو در استان مازندران به عنوان اولین و بهترین سند توسط ستاد ویژه فناوری نانو تصویب شده است.

کد مطلب 782008

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