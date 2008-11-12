38 کارگروه و ستاد برنامه های دهه فجر در گلستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فتح الله نوری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد دهه فجر استان افزود: از این تعداد شش کارگروه استانی و یازده ستاد شهرستانی برای برگزاری آیین های دهه فجر در این استان تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: همچنین 21 ستاد بخش با مسئولیت بخشداران برای اجرای برنامه های محوری و اساسی در سطح استان تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) برای احیای اسلام ناب محمدی (ص) در زمانی شکل گرفت که دو اندیشه لیبرال و کمونیسم بر بلوک شرق و غرب حاکم بود و وقوع انقلاب اسلامی در ایران معنویت و خدامحوری را در جهان احیاء کرد.

به گفته نوری، برگزاری آیین های سی امین سالگرد پیروزی انقلاب با توجه به حساسیت های داخلی و خارجی اهمیت ویژه دارد .

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان بیان داشت: با توجه به نامگذاری سالجاری به عنوان سال نوآوری و شکوفایی از سوی مقام معظم رهبری، تقویت باورهای دینی و اعتماد به نفس جامعه در جهت اهداف والا و ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی براساس چنین نگاهی ضروری است.