سهم بانوان در برنامه ریزی منابع انسانی شهرداری 80 درصد افزایش یافت

اصغر منجمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: پیشرفت بانوان شاغل در شهرداری ترکیب مردسالاری گذشته آن را از بین می برد و بانوان ما توانایی اینکه مدیران موفقی شوند حتی به عنوان شهردار را دارند.

وی در خصوص مزایای شرکتهای وابسته به شهرداری اذعان داشت: سال گذشته با وجود اینکه 57 نفر از اعضای یکی از شرکتهای همکار باید تصویه حساب می کردند اما 17 نفر از آنها به دلیل شایستگیهایی که در سابقه کار خود با شهرداری داشتند جذب کار شدند.

منجمی در خصوص تقلیل کار بانوان که در مجلس هم مطرح شده بود، تصریح کرد: با اینکه مصوبه ای جهت تقلیل ساعات کاری بانوان در مجلس به تصویب نرسید و این عدم تصویب به دلیل نیازمندی خدمات بانوان بود اگر این پیشنهاد به شورای شهر مطرح شود شهرداری هم استقبال می کند.

وی با اشاره به ایجاد مهد برای کودکان زنان شاغل افزود: در این خصوص از شهردار کسب اجازه کرده ایم که تعیین محل مهد کودک در نزدیک مرکز اگر امکان پذیر بود صورت می گیرد تا بانوان شاغل استرس کودکان خود را نداشته باشند.

وی در پاسخ به شرایط آزمون استخدامی خاطر نشان ساخت: استخدام رسمی در تمام دستگاههای دولتی تا مدرک لیسانس امکان پذیر بوده و تنها در شهرداری مدرک دیپلم کفایت می کند خوشبختانه 85 درصد بانوان شاغل در شهرداری مدرک لیسانس و بالاتر دارند.

منجمی با تاکید بر اینکه بهبود کارکنان شهرآرا نیز در برنامه کار قرار دارد، افزود: مطلع هستیم که شاغلین در شهرآرا از امکانات رفاهی کافی برخوردار نبوده و باید اقداماتی در بهبود وضعیت آنها انجام شود و آمادگی ارائه خدماتی را که به کارکنان سازمان می شود را به آنها داریم.

