ترجمه استادیار دانشگاه بیرجند به عنوان کتاب سال ایران برگزیده شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، این کتاب ترجمه کتاب لاتین ( Reason and heart ) نوشته ویلیام وین‌ رایت است که با عنوان عقل و دل، درآمدی بر نقد عقل عاطفی، به موضوع نقش اخلاق احساسات و عواطف در ایمان دینی پرداخته است.

ویلیام وین ‌رایت فیلسوف دین، متخصص الهیات فلسفی قرن 17و 18 در کتاب عقل و دل به این پرسشها که در پیدایش ایمان و اعتقاد دینی، آیا تنها شواهد و ادله عینی مؤثر هستند یا قلب و احساسات و عواطف نیز تأثیر گذارند و آیا گناه و انحراف در سرشت اخلاقی انسان مانع از درک قوت ادله باورهای دینی می‌شود، پاسخ گفته است.

وی همچنین دیدگاه ‌های سه تن از متفکران بزرگ الهی یعنی "جاناتان ادواردز"، "هنری نیومن" و "ویلیام جیمز" را در دفاع از تأثیر شرایط اخلاقی و عاطفی در درک قوت شواهد دینی به تفصیل بحث و از دیدگاه‌ های آنان در برابر اشکالات موقت شناختی دفاع کرده است.

محمدهادی شهاب مترجم کتاب شایسته تقدیر بیست و پنجمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران دیروز در مراسمی که در تهران در سرای اهل قلم برگزار شد، مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفت.