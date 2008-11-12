حرکت به سمت وقف راه نجات بحران اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان احمد محمد علی پیش از ظهر امروز در همایش بین المللی وقف و تمدن اسلامی ضمن اشاره به اهمیت وقف در جامعه اسلامی و تاثیر آن در رفع فقر گفت: یکی از مسائلی که ما را آزار می دهد مسئله فقر حاکم بر دنیا است که نیاز به توجه دارد و در جهان اسلام نیز این مسئله ظهور و بروز بالایی دارد.

وی ادامه داد: با وجودی که مسلمانان تنها 20 درصد از تمام ساکنین زمین را تشکیل می دهند اما 40 درصد فقرای جهان به کشور‌های اسلامی تعلق دارند و این یک ننگ است برای ما که در جامعه مسلمان ما این همه فقیر وجود دارند و این در حالیست که ما مسئله ای چون وقف را در دین و کشور اسلامی داریم که از پیامبر به ارث برده‌ایم.

محمد علی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرتاب موشکی ایران اظهار داشت: ایران وعده های پیامبران را محقق ساخته چنانچه پیامبر اسلام فرموده علم اگر در ثریا هم باشد مردمی از دیار پارس آنرا کشف خواهند کرد که خوشنبختانه اکنون این امر محقق شده است.

مدیر عامل بانک توسعه اسلامی خاطرنشان کرد: وقف دارای سه پایه اصلی است که نباید فراموش شود و ترویج فرهنگ وقف، حرکت به سمت نهاد مردم سالاری در وقف و قبول این باور که باید وقف جزئی از زندگی خودمان باشد را باید مورد توجه قرار دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: یکی از محسنات فشارهای اقتصادی استکبار علیه ایران این بود که اقتصاد ایران هم اکنون در مواجهه با بحرانهای اقتصادی کنونی لطمه ای نمی خورد و تنها دلیل پایداری ایران را باید در پایبندی و التزام به شریعت اسلامی دنبال کرد.

محمدعلی اظهار داشت: اکنون ده‌ها سال است که ایران به خودکفائی ملی رسیده است اما باید ریشه‌های بحران مالی در جهان را در اثر ربا در اقتصاد جهانی،‌ جنگ‌ها و طمع مستکبران دنبال نمود.

وی با اشاره به وضعیت کنونی حاکم بر جهان گفت: تجاوز بر مال غیر و اسراف در تمام مسائل سبب شده ما شاهد این بحران حاکم در جهان باشیم که رفع آن نیاز به یک معجزه دارد.