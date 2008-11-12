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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۰۹

60 درخواست در دیدار مردمی رئیس دادگستری گلستان بررسی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: 60 دادخواست مردمی در دیدار مردمی روز جاری رئیس دادگستری و معاونین قضایی استان گلستان بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری گلستان ظهر چهارشنبه در این زمینه افزود: بیشتر این درخواستها شامل تسریع در رسیدگی، مساعدت در رسیدگی، تسریع در اجرای حکم، درخواست اعمال ماده 18درخواست رسیدگی مجدد به پرونده ها بوده است.

وی اظهار داشت: پرداخت دیه از بیت المال، صدور مرخصی برای زندانیان و اعتراض به حکم صادره نیز از دیگر درخواستهای مردمی بوده است.

وی بر اهمیت و نقش شوراهای حل و اختلاف در حل و فصل امور مردم تاکید کرد و گفت: صلح و سازش امری پسندیده و مقبول در شورای حل اختلاف است و بر اختلاف ترجیح دارد.

به گفته فاضلیان، اعضای شورای حل اختلاف در طول خدمت باید از صحت عمل و امانتداری برخوردار باشند.

حدود 600 واحد شورای حل و اختلاف در گلستان تاکید کرد.

کد مطلب 782039

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