رسالت اصلی هنرمند شناخت معضلات اجتماعی است

حسن بنیانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: تشخیص درست در شناسایی معضلات اجتماعی مقدمه ای برای انجام درمان آن است و فیلم ساز باید برای کسب اطلاعات کافی از یک مشکل در جامعه تحقیق و مطالعه ای ژرف داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در نوشتن فیلم نامه کمک گرفتن از افراد متخصص و مسلط بر امور لازم است و برای ساخت فیلم باید علاقه های مخاطب را شناخته و از لابه لای آن داروی فرهنگی را برای حل مشکلات جامعه تزریق کرد.

بنیانیان در بررسی دلایل یک مشکل در اجتماع اذعان داشت: فیلم ساز در صورت تحلیل درست از یک درد در اجتماع راه حلی که در آن نهفته را آشکار ساخته و تمام علل و عوامل ایجاد یک پدیده را از تمام ابعاد باید بررسی کند.

رئیس حوزه هنری کشور برای بهره وری عالم فرهنگ، عنوان کرد: به جای فیلم های عام تلویزیون که برای تمامی سنین مناسب نیست می توان با افزایش توجه به مخاطبین خاص و ساخت فیلمهای مطلوب برای هر قشر در به بهره وری رساندن مناسبات فرهنگی کمک کرد.

وی تواضع در ساخت فیلم را برای سازنده آن ضروری دانست و افزود: استفاده از اطلاعات کارشناسان در زمینه ساخت فیلم، دینداری مکمل تکنیک و هنر و خلاقیت فیلم ساز است.

بنیانیان با اشاره به عدم تناسب فیلم ها با ظرفیت فرهنگی کشور اظهار داشت: متاسفانه قصه در فیلم های ما زیاد نیست یعنی فیلم ها اغلب فردی است و در ساخت فیلم به دانش فرد کفایت شده است.

وی کار انفرادی را در عالم سینما یکی از آفات این مطلع از حیات سینما دانست و گفت: به دلیل پیچیدگی مباحث باید فعالیت های ساخت فیلم به صورت کار تیمی در آمده و همفکری چند نفر در آن لازم است.

وی در پاسخ به امکاناتی که در اختیار فیلم سازان قرار گرفته اذعان داشت: برخی فیلم سازان تنها امکانات را در کمک های مالی یا خرید فیلمهایشان می دانند اما در کنار آن ایجاد کتابخانه های تخصصی در زمینه فیلم سازی که از دو سال پیش در تمام حوزه های هنری در حال تکمیل است برای افزایش اطلاعات و کیفیت کار بسیار مفید است.

وی ادامه داد: گاهی اوقات ضعف تکنیک و دانش باعث می شود که ایده بسیار زیبایی که در ذهن یک فیلم ساز وجود دارد تنها 10 درصد از آن به مخاطب منتقل شود و این ارتباط کم بین فیلم ساز و مخاطب را می رساند.