ورود پرونده قضایی به دادگستری استان خراسان شمالی 15درصد کاهش یافت

احمد کیخسروی در نشست شورای قضایی استان خراسان شمالی افزود: در هفت ماهه سال جاری 36 هزار فقره پرونده به محاکم قضایی این استان ارجاع شده که این آمار برای مشابه سال گذشته 41 هزار و 884 پرونده بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اطاله دادرسی در محاکم قضایی استان در بخش حقوقی به 20 روز و در بخش کیفری نیز به روز شده است.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی به فعالیت شوراهای حل اختلاف استان اشاره کرد و گفت: در سال جاری 46 هزار پرونده قضایی به این شوراهای حل اختلاف ارجاع شده که 64 درصد از موجودی پرونده های قضایی در این شورا رسیدگی می شود.

کیخسروی افزود: میزان رسیدگی پرونده قضایی در شوراهای حل اختلاف استان خراسان شمالی به نسبت سال گذشته 15درصد رشد داشته است.

وی تخفیف 13 میلیارد ریال از شاکیان پرونده های مالی، رضایت 201 پرونده قتل عمد و غیر عمد از اولیای مقتول را از کارکرد مثبت شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی اعلام کرد.

