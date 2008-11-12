گروه های ارکسترال جشنواره مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر،ارکستر موسیقی "هنر زمان" به سرپرستی شهره جلالی قاجار، "سازهای بادی تهران" به سرپرستی سینا ذکایی،"ارکستر سمفونیک دانشگاه هنر" به سرپرستی ارشاد تهرانی ،"ارکستر زهی آموزشگاه چنگ" به سرپرستی کاوه کشاورز،" کامه راتا" به سرپرستی کیوان میرهادی، "زیتون" به سرپرستی امید یوسفی ،"مهرنوا" به سرپرستی نازلی بخشایش از گروههای ارکسترال تهرانی هستند و تنها گروه ارکسترال "هزاردستان" به سرپرستی کوروش عشیق از اصفهان از گروههای شهرستانی این بخش است.

لازم به ذکر است "تقی ضرابی"،" حسین پوسف زمانی"و محمد بیگلری پور" ازاعضای هیئت انتخاب موسیقی ارکسترال بودند؛ بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر از 19 تا 27 آذرماه برگزار می شود.





