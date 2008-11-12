"شرح عرفانی بر غزلیات فضولی" در جمهوری آذربایجان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب " شرح عرفانی برغزلیات فضولی"اولین جلد از این مجموعه است که صد غزل از غزلیات شاعر مشهور دنیای شرق را به شرح و تفسیر کشانده است. این اثر ماندگارتاریخ ادبیات کشور آذربایجان توسط "عسگر شاهی" استاد مسلم شعر و عرفان و عاشق اهل بیت (ع) در مدت یک سال به قلم وی برای چاپ آراسته شده است .

رایزنی فرهنگی ایران در باکو در راستای معرفی روح واقعی حاکم بر اشعار "ملامحمد فضولی" اقدام به تألیف شرح عرفانی غزلیات این شاعر بلند آوازه کرده است تا این اثر آنطوری که لایق وشایسته این شاعر بزرگ است در مراکز علمی و دانشگاهی تبیین و تدریس شود .

"ملا محمد فضولی" یک نمونه از این پدیده‌های ادبی است که در تاریخ مشترک دو کشور اتفاق افتاده است. فقر موجود در فضای ادبی کشور جمهوری آذربایجان به لحاظ عدم بررسی عمیق و علمی این شاعر نام‌آور و علاقه‌مندی شدید مردم این منطقه به استفاده از اشعار این شاعر در مجالس و محافل عمومی موجب گردیده تا یک برداشت سطحی از آثار گرانبهای وی در اذهان مردم نقش بندد.

کشور جمهوری آذربایجان و ایران جزء معدود کشورهای جهان هستند که دارای مشترکات بسیار بالا تاریخی، ادبی، دینی و فرهنگی هستند و در طول تاریخ شاهد پدیده‌ای ادبی تقریباً یکسانی بوده‌اند.

این کتاب 568 صفحه و در 1000 نسخه در آبانماه سال جاری در انتشارات نورلان باکو چاپ گردیده ودربین مراکز علمی و دانشگاهی توزیع خواهد شد.