کیفیت آسفالت تولیدی همدان نیازمند نظارت است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سیدحسن موسوی ظهر امروز در کارگروه فنی استان همدان با بیان اینکه قیمت آسفالت در نیمه دوم سال جاری تغییر نمی کند، اظهار داشت: ورود قیر به بورس باعث افزایش قیمت در تولید این ماده شده است.

وی با بیان اینکه قیمیت آسفالت در استان همدان در مقایسه با استانهای مجاور پایین تر است، اظهار داشت: در شش ماهه نخست امسال کمیته نظارت از 95 پروژه عمرانی در دست اجرا بازدید کرد که از این تعداد 88 پروژه در حال ساخت و هفت پروژه به بهره برداری رسیده است.

موسوی یادآور شد: برای این تعداد پروژه یک هزار و 497 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

معاون عمرانی استاندار همدان گفت: دی ماه سال جاری دوره آموزشی مهارت در اجرای پروژه ها و استفاده از مصالح جدید ساختمانی در احداث بناها برای مهندسین استان همدان برگزار خواهد شد.

موسوی خاطرنشان کرد: ساخت مرکز تجاری آتی ساز در استان همدان با مشارکت کشور انگلستان از روش جدید پس کشیده استفاده شده است.

وی یادآور شد: باید با نظارت جدی تر بر نحوه ی انجام کارها هزینه حمل مصالح ساختمانی را کاهش داد.