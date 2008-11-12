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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۵۴

بازیکن پیشین استقلال تهران به تیم فوتبال پاس می پیوندد

بازیکن پیشین استقلال تهران به تیم فوتبال پاس می پیوندد

اصغر طالب نسب که سابقه بازی در تیم های استقلال تهران و سپاهان اصفهان را دارد با مسئولان باشگاه پاس همدان برای عقد قراردادی شش ماهه و قرضی تا پایان فصل جاری به توافق رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر طالب نسب که از امروز در تمرینات تیم فوتبال پاس همدان حضور یافته است تا فردا با مسئولان باشگاه پاس همدان قراردادی شش ماهه امضا می رساند تا دومین بازیکنی باشد که در نیم فصل مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به عضویت این تیم درمی آید.

پیش از این باشگاه پاس همدان، سید محمد علوی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس را با عقد قراردادی شش ماهه و قرضی به خدمت درآورده بود.

اصغر طالب نسب در آغاز فصل هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از تیم فوتبال استقلال تهران جدا شده و به عضویت تیم پاس همدان درآمد اما پس از مدتی به علت اختلاف نظر با وینگو بگوویچ از تیم همدانی جدا شد و به تیم شهرداری بندرعباس پیوست.

کد مطلب 782076

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