آدریانو بعلاوه 60 میلیون یورو در ازای " آگوئرو "

به گزارش خبرگزاری مهر، ماسیمو موراتی، رئیس باشگاه اینتر، پیش تر ماموران خود را برای این انتقال به اسپانیا فرستاده است. این در حالی است که باشگاه منچسترسیتی هم پیش از این علاقه خود را برای به خدمت گرفتن این مهاجم ابراز کرده اما پول ایتالیایی ها نقدتر است. به نظر می رسد آتلتیکو با پیشنهاد معاوضه آدریانو و 60 میلیون یورو با مهاجم خود موافقت کند.

برپایه گزارش کوریره دلو اسپورت، آدریانو فصل نگران کننده ای را در تیم اینتر پشت سر می گذارد ضمن اینکه به عادات زشت گذشته خود (شب نشینی) هم بازگشته است. این موضوع سبب شده که خوزه مورینیو ، سرمربی اینتر، تمایلی به ادامه همکاری با این بازیکن نداشته باشد.