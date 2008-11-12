طرح تحقیقاتی تولید نوشیدنی پروبیوتیک آب انار اجرا شد

مجری این طرح در گفتگو با خبرنگار مهردر کرج اظهار داشت: پروبیوتیک به باکتریهای مفیدی گفته می شود که در سلامتی انسان نقش موثر دارد و برای تولید این نوشیدنی مجموعه ای از باکتریهای لاکتیکی (نوعی باکتری مفید برای سلامتی بدن) را در کنسانتره آب انار وارد کرده و عمل تخمیر انجام می شود.

دکتر سید هادی رضوی افزود: طی عمل تخمیر، مجموعه ای از اسیدهای ارگانیک مفید برای بدن در محیط آب انار تولید می شود که هریک از این اسیدها خواص مفیدی برای سلامتی بدن دارد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اسیدهای تولید شده، وجود باکتری ها در این محصول و اسیدهای ارگانیک موجود در نوشیدنی نیز در سیستم گوارشی بدن، ترکیباتی را تولید می کنند که برای سلامتی بدن مفید است.

مدیرگروه علوم و مهندسی صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران یادآور شد: این باکتریها در گوارش روده ها جایگزین باکتریهای عفونی شده و باکتریهای عفونی را از بین می برند و نیز از ابتلا به سرطان جلوگیری می کنند.

این طرح تحقیقاتی در آزمایشگاه بیوتکنولوژی گروه علوم و صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در حال اجراست.