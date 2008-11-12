همه اقشار جامعه اسلامی در برابر تبلیغ دین مسئول هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محسن قرائتی ظهر امروز در گردهمایی ائمه جماعات برگزیده دانشگاه های کشور گفت: همگان باید به موضوع تبلیغ دین در این برهه از زمان توجه کنیم و اجازه ندهیم تا دشمنان انحرافات را به جامعه وارد کنند.



وی تصریح کرد: همه مسلمانان مبلغی برای دین هستند و باید به این امر بپردازند.



حجت الاسلام قرائتی نقش طلاب و روحانیون را در این زمینه مهم ارزیابی کرد و گفت: روحانیون باید وارد عمل شده و با پیگیری های بیشتری به امر تبلیغ دین بپردازند.



مسئول ستاد اقامه نماز کشور در ادامه با اشاره به مسائل قرآنی گفت: قرآن نور آشکار است و باید با تدبیر در آیات آن راه و روش صحیح زندگی کردن را آموخت.



وی با اشاره به مهندسی قرآنی در کشور گفت: متاسفانه مهندسی قرآنی در کشور مورد غفلت واقع شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.



حجت الاسلام قرائتی افزود: دقت و تامل در آیات و رازهای قرآن کریم دلچسب و شیرین است و باید این معارف و شیرینی را به جامعه انتقال داد.