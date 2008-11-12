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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۲۱

حجت الاسلام قرائتی:

همه اقشار جامعه اسلامی در برابر تبلیغ دین مسئول هستند

همه اقشار جامعه اسلامی در برابر تبلیغ دین مسئول هستند

قم - خبرگزاری مهر: مسئول ستاد اقامه نماز کشور گفت: همه قشرها در یک جامعه اسلامی در برابر تبلیغ دین مسئول بوده و باید به آن توجه داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محسن قرائتی ظهر امروز در گردهمایی ائمه جماعات برگزیده دانشگاه های کشور گفت: همگان باید به موضوع تبلیغ دین در این برهه از زمان توجه کنیم و اجازه ندهیم تا دشمنان انحرافات را به جامعه وارد کنند.

وی تصریح کرد: همه مسلمانان مبلغی برای دین هستند و باید به این امر بپردازند.

حجت الاسلام قرائتی نقش طلاب و روحانیون را در این زمینه مهم ارزیابی کرد و گفت: روحانیون باید وارد عمل شده و با پیگیری های بیشتری به امر تبلیغ دین بپردازند.

مسئول ستاد اقامه نماز کشور در ادامه با اشاره به مسائل قرآنی گفت: قرآن نور آشکار است و باید با تدبیر در آیات آن راه و روش صحیح زندگی کردن را آموخت.

وی با اشاره به مهندسی قرآنی در کشور گفت: متاسفانه مهندسی قرآنی در کشور مورد غفلت واقع شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام قرائتی افزود: دقت و تامل در آیات و رازهای قرآن کریم دلچسب و شیرین است و باید این معارف و شیرینی را به جامعه انتقال داد.

کد مطلب 782088

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