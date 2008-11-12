  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۰۰

"سپهرخوانی" در بخش موسیقی سنتی جشنواره اجرا می شود

"سپهرخوانی" در بخش موسیقی سنتی جشنواره اجرا می شود

کنسرت گروه موسیقی "سپهر" به سرپرستی احمدرضا خواه با عنوان "سپهرخوانی" در بخش رقابتی موسیقی ردیف دستگاهی ایران در بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر برگزار می شود.

احمدرضا خواه سرپرست گروه موسیقی "سپهر" با اعلام این خبر در توضیح سپهرخوانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : سپهر خوانی ایده ای نو است که گروه ما برای نخستین بار آن را ارائه کرده است ، ما در این اجرا و با استفاده از ویژگی ها موسیقی ردیف و تنوعی که در دستگاههای موسیقی ایران وجود دارد و همچنین با استفاده از سایر هنرهای بومی ایرانی مانند ضربی خوانی و یا تعزیه یک قطعه واحد در حدود 40 دقیقه را اجرا می کنیم.

وی در ادامه افزود : در بخشی از این اجرا از مروگی خوانی آذربایجان ایده گرفته ایم و نام این قطعه را سپرخوانی گذاشتیم که به صورت یک ملودی واحد همراه با کلام است که در دستگاه ها و آوازهای متنوع گردش می کند؛ درواقع این اجرا از ابوعطا آغازمی شود و به بیات ترک ،افشاری، بیات اصفهان، چهارگاه و دشتی می رود و در دستگاه نوا نیز به پایان می رسد.

این نوازنده سنتور در ادامه به انتظارات گروههای موسیقی شرکت کننده در این دوره از جشنواره اشاره کرد و گفت : صدابرداری و کیفیت صدای سالن مهمترین عنصر اجرای یک کنسرت موسیقی است که متاسفانه این معضل درهر جشنواره تکرار می شود و در نتیجه آرامش در حین اجرا از اعضا گرفته می شود و امسال هم سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برای اجرای گروههای موسیقی سنتی درنظر گرفته شده که این سالن هم از نظر صدا امکانات و کیفیت خوبی ندارد و در نهایت امیدوارم دست اندرکاران اجرای جشنواره به امکانات و صدای سالن توجه ویژه داشته باشند.

کد مطلب 782091

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها