"سپهرخوانی" در بخش موسیقی سنتی جشنواره اجرا می شود

احمدرضا خواه سرپرست گروه موسیقی "سپهر" با اعلام این خبر در توضیح سپهرخوانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : سپهر خوانی ایده ای نو است که گروه ما برای نخستین بار آن را ارائه کرده است ، ما در این اجرا و با استفاده از ویژگی ها موسیقی ردیف و تنوعی که در دستگاههای موسیقی ایران وجود دارد و همچنین با استفاده از سایر هنرهای بومی ایرانی مانند ضربی خوانی و یا تعزیه یک قطعه واحد در حدود 40 دقیقه را اجرا می کنیم.

وی در ادامه افزود : در بخشی از این اجرا از مروگی خوانی آذربایجان ایده گرفته ایم و نام این قطعه را سپرخوانی گذاشتیم که به صورت یک ملودی واحد همراه با کلام است که در دستگاه ها و آوازهای متنوع گردش می کند؛ درواقع این اجرا از ابوعطا آغازمی شود و به بیات ترک ،افشاری، بیات اصفهان، چهارگاه و دشتی می رود و در دستگاه نوا نیز به پایان می رسد.

این نوازنده سنتور در ادامه به انتظارات گروههای موسیقی شرکت کننده در این دوره از جشنواره اشاره کرد و گفت : صدابرداری و کیفیت صدای سالن مهمترین عنصر اجرای یک کنسرت موسیقی است که متاسفانه این معضل درهر جشنواره تکرار می شود و در نتیجه آرامش در حین اجرا از اعضا گرفته می شود و امسال هم سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برای اجرای گروههای موسیقی سنتی درنظر گرفته شده که این سالن هم از نظر صدا امکانات و کیفیت خوبی ندارد و در نهایت امیدوارم دست اندرکاران اجرای جشنواره به امکانات و صدای سالن توجه ویژه داشته باشند.