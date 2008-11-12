۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۸:۵۴

نشست شورای هیئتهای مذهبی جنوب کرج برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: چهل و یکمین نشست شورای هیئتهای مذهبی جنوب شهرستان کرج برگزار شد.

عضو شورای هیئات مذهبی جنوب کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: در این نشست در خصوص انجام مراحل اداری تعویض مجوز فعالیت هیئتهای مذهبی، برگزاری همایش سالیانه این هیئتهای در آستانه محرم و نیز بازنگری روند بازرسی هیئتهای یادشده در ایام محرم و طول سال بحث و مذاکره شد.

مجتبی قاسمی با اشاره به نشست اعضای شورای هیئات مذهبی و کارکنان اداره تبلیغات اسلامی جنوب کرج با امام جمعه کرج اظهار داشت: قرار است اعضای شورای هیئتهای مذهبی و کارکنان اداره تبلیغات اسلامی جنوب کرج در دفتر حجت الاسلام کازرونی، امام جمعه کرج و نماینده محترم ولی فقیه در این شهرستان حضور یابند و علاوه بر تجدید دیدار از رهنمودهای ایشان جهت بهبود فعالیتهای فرهنگی و امور هیئتهای مذهبی بهره مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: جلسات شورای هیئتهای مذهبی یادشده به صورت مستمر به منظور برنامه ریزی و نظارت بر روند اجرای امور هیئتهای مذهبی برگزار می شود.

