به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد فیلمنامه را پاملا پتلر برای ریدلی اسکات مینویسد که به عنوان فیلمنامهنویس فیلمهایی مانند "عروس مرده" و "خانه هیولا" را در کارنامه دارد.
این فیلم با مشارکت استودیو یونیورسال و شرکت هاسبرو ساخته می شود که صاحب امتیاز بازی صفحهای مونوپولی و بازیهای دیگر است. مونوپولی با 480 میلیون نفر استفادهکننده در سراسر دنیا موفقترین بازی صفحهای آمریکاست.
این بازی را چارلز دارو سال 1935 طراحی کرد و به گفته هاسبرو از آن زمان تاکنون حدود 750 میلیون نفر در دنیا آن را بازی کردهاند. بازیکنان در بازی مونوپولی با استفاده از فعالیتهای اقتصادی مختلف مانند خرید، فروش و اجاره صاحب پول میشوند. هدف هر بازیکن ورشکسته کردن بازیکنان دیگر است.
استودیو یونیورسال در چند پروژه سینمایی دیگر نیز با هاسبرو همکاری میکند. اسکات 71 ساله این روزها "مجموعه دروغها" با بازی لئوناردو دی کاپریو و راسل کرو را روی پرده سینما دارد. او پروژه "ناتینگهام" باز هم با بازی کرو را در مرحله پیش تولید دارد که روایتی مدرن از داستان رابین هود است.
اسکات سه بار برای فیلمهای "تلما و لوئیس" 1991، "گلادیاتور" 2000 و "سقوط بلک هاوک" 2001 نامزد اسکار شده و "بیگانه"، "بلید رانر"، "باران سیاه"، "1492: فتح بهشت"، "سرباز جین"، "هانیبال"، "پادشاهی آسمان"، "یک سال خوب" و "گانگستر آمریکایی" از دیگر فیلمهای اوست.
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