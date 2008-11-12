نامه نوری المالکی تقدیم بشار اسد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، این نامه مربوط به روابط دمشق و بغداد، راه های توسعه آن، آخرین تحولات عراق به ویژه مذاکرات توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن و تجاوز آمریکا به سوریه بود.

نوری المالکی در این نامه همچنین تاکید کرده است که رهبری عراق به شدت خواهان این است که توافقنامه امنیتی با آمریکا به امنیت کشورهای همجوار آسیب نرساند.

زیباری در این دیدار از تلاش های سوریه برای حفظ امنیت و ثبات عراق و تحمل سختی های ناشی از میزبانی مهاجران عراقی قدردانی کرد.

بشار اسد نیز اظهار داشت: سوریه از هیچ کوششی برای برقراری ثبات و تحقق آشتی ملی در عراق فروگذار نمی کند. وی همچنین بر تمایل شدید دمشق به توسعه روابط با بغداد در تمامی زمینه ها به گونه ای که در راستای خدمت به منافع دو ملت باشد، تاکید کرد.

اسد در ادامه بر ضرورت مقابله با تمامی توطئه هایی که به امنیت و ثبات منطقه آسیب می رساند، تاکید کرد.