یاداشت تفاهمی بین ایران و بانک توسعه اسلامی امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران و در حاشیه امضا تفاهم نامه ایران و بانک توسعه اسلامی افزود: تجربه موفق جوامع و تمدن اسلامی با پشتوانه وقف بوده است و غرب و استعمار نیز به این نکته پی برده است.

حجت الاسلام حیدر مصلحی ادامه داد: در هر کجا که یک مجموعه علمی دیده می شود این امر تنها به پشتوانه اقتصادی به نام وقف بوده است و استعمار برای اینکه جلوی پیشرفتهای ملتهای مسلمان را بگیرد اقدام به نابودی این موقوفات در مستعمرات خود در گذشته کرده است.

مصلحی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: یکی از مسائلی که اخیرا در سازمان اوقاف دنبال می شود احیا این سنت حسنه است و با احیا آن بسیاری از چالشهای فرهنگی، علمی ما رفع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان این یاداشت تفاهم با محور همکاری لازم برای تبادل تجربیات اوقاف در دنیای اسلام و لزوم بهره مندی دنیای اسلام و تمام جهان از مبانی فکری دین مبین اسلام به خصوص در بحران مالی جهانی امضا شد و طرفین متعهد شدند در جهت بسط و نشر دیدگاه های اقتصادی اسلام به خصوص بر پایه فرهنگ غنی وقف اهتمام و همکاری ویژه نمایند در بند آخر این یاداشت تفاهم نیز بانک توسعه اسلامی و سازمان اوقاف وامور خیریه توافق کردند همکاری لازم را با مبادله هیئت های کارشناسی برای بررسی و به کار گیری اوراق مالی اسلامی بر پایه وقف به عمل آورند.