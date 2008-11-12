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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۰۹

نمایشگاه فرهنگ عاشورایی در زنجان برگزار می شود

نمایشگاه فرهنگ عاشورایی در زنجان برگزار می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان از برگزاری نمایشگاه فرهنگ عاشورایی از ششم تا سیزدهم دی ماه سال جاری در زنجان خبر داد.

حجت الاسلام علی دشتکی در حاشیه نشست مسئولان سازمانهای عضو شئون فرهنگی استان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: این نمایشگاه با هدف  نشان دادن فرهنگ صحیح عزداری برای ائمه اطهار و به خصوص عزداری در دهه محرم و تبین آن در جامعه و زدودن خرافات از این عزداریها است.

وی  ادامه داد: نمایشگاه فرهنگ عاشورایی در قالب آثار فرهنگی  مذهبی، عکس، نمایش، تعزیه و نرم افزار های فرهنگی در محل نمایشگاه های بین الملی کاسپین شهر زنجان در معرض دید عموم قرار دارد.

حجت الاسلام دشتکی، توجه به حفظ شئون فرهنگی را محور کارهای فرهنگی دانست و افزود: در مقطع کنونی دشمن در عرصه های مختلف سعی در ایجاد انحرافاتی دارد که وارد نمودن خرافات به عزداریها یکی از این موارد است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، توجه به برنامه های فرهنگی را در زمینه مقابله با نفوذ خرافات و ورود آن به عزداریها مهم عنوان کرد و افزود: برگزاری نمایشگاه فرهنگ عاشورایی گامی مهم در راستای ارائه فرهنگ صیحیح عزداری است.

در کنار این نمایشگاه اقلام مورد نیاز هیئات مذهبی در معرض فروش گذاشته می شود.

کد مطلب 782120

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