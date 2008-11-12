برگزاری نمایشگاه نوشیدنیهای الکی در مراکش خشم علمای دینی را برانگیخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری داماس، در آستانه برگزاری همایش بین المللی "نوشیدنیها الکلی" در مراکش، شیخ عبدالباری زمزمی رئیس شورای مطالعات و تحقیقات فقهی ضمن تقبیح این نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه به چگونگی تولید این نوشیدنیها در کشورهای اسلامی می پردازد که دولت به کارخانه های آن اجازه تولید و حتی اجازه شهرت داده است.

وی افزود: این کار در واقع به اشاعه فعالیتهای غیر دینی در مراکش می پردازد که مؤسسات دینی و علمی رسمی کشور باید مسئولیت این کارها را به عهده گیرند. بنابراین شوراهای علمی، انجمن علمای دینی و وزارت اوقاف باید جلوی برگزاری این نمایشگاه را گرفته و مانع آن شود.

شیخ محمد زحل عضو شورای اتحادیه جهان علمای مسلمان نیز تصریح کرد: این نمایشگاه لطمه زدن به مسلمانان و دین آنها به شمار می رود و دولت در مقابل خدا، مسلمانان و حتی تاریخ مسئول است. چرا که مراکش از دیرباز قلعه تاریخی اسلامی به شمار می رود.

نمایشگاه بین المللی نوشیدنیهای الکلی در دارالبیضا مراکش مورد انتقاد و تقبیح رهبران دینی این کشور قرار گرفت.