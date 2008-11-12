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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۸:۴۸

100 هزار ورزشکار روستایی در کشور فعالیت می کنند

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس فدراسیون ورزش روستایی و عشایری کشور گفت: بیش از 100 هزار روستایی کشور در رشته های مختلف ورزشی فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، غلامرضا جعفری ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: این فدراسیون از سال 85 فعالیت خود را آغاز کرده است که در ابتدای فعالیت بیش از پنج هزار نفر را تحت پوشش داشت.

وی با اشاره به رشد خوب ورزشکان فعال در روستاهای کشور گفت: نبود کادر و ساختار مناسب برای ورزش روستائیان مهمترین مشکل در این بخش است.

به گفته وی، دو سوم 885 بخش موجود در کشور فاقد نمایندگی تربیت بدنی و یا نیروی انسانی هستند.

وی اظهار داشت: با توجه به محدودیت جذب نیرو برای تکمیل ساختار، طرح استفاده از سربازان وظیفه به عنوان "سرباز مربی" جهت استفاده در بخش ها و روستاها پیشنهاد شده است.

جعفری یاد آور شد: در تقویم ورزشی این فدراسیون برگزاری جشنواره های فرهنگی ورزشی پیش بینی شده که اکثرا در مناطق روستایی برگزار می شود.

رئیس فدراسیون ورزش روستایی و عشایری کشور با تاکید بر حفظ و رواج ورزشهای بومی در مناطق روستایی گفت: تلاش این فدراسیون در توسعه ورزش روستائیان هم در رشته های کلاسیک و هم در ورزشهای بومی محلی و سنتی است.

کد مطلب 782130

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