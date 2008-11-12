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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۲۸

انتخاب خبرنگاران اعزامی به ایتالیا در نشست رسانه ای اتحادیه فوتبال

آذرماه سال جاری هیئتی متشکل از مدیران تیم های لیگ برتری فوتبال کشور جهت شرکت در یک دوره ویژه مدریتی و بازدید از باشگاههای سرشناس ایتالیایی از سوی اتحادیه فوتبال باشگاهها به کشور ایتالیا اعزام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته رسانه ای اتحادیه فوتبال باشگاههای ایران به عنوان مجری این طرح روز پنج شنبه پنج خبرنگار ورزشی را جهت اعزام به این سفر انتخاب و معرفی خواهد کرد.

روز پنج شنبه در نشست با حضور سردبیران رسانه های ورزشی پیرامون انتخاب نمایندگان رسانه ها تصمیم گیری خواهد شد و پنج خبرنگار برای پوشش خبری و تصویری این سفر انتخاب و معرفی می شوند.

براین اساس در سفر ایتالیا نمایندگانی از روزنامه های ورزشی، صفحات ورزشی روزنامه های سیاسی، خبرگزاری ها و شبکه های تلویزیونی انتخاب می شوند.

در شصت و هفتمین نشست شورای مرکزی اتحادیه باشگاه های فوتبال کشور که روز 27/7/87 برگزار شد، مقرر شد تا 18 مدیر عامل باشگاه های فوتبال کشور برای طی کردن یک دوره مدیریت ورزشی به ایتالیا سفر کنند. اعزام این مسئولان با هماهنگی مانوسی فر معاون بین الملل شورای مرکزی اتحادیه فوتبال باشگاه های ایران به اجرا درخواهد آمد.

کد مطلب 782137

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