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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۸:۱۰

دوره دکترای رشته اخلاق پزشکی در شیراز آغاز به کار می کند

دوره دکترای رشته اخلاق پزشکی در شیراز آغاز به کار می کند

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر بخش اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از آغاز به کار دوره دکترای رشته اخلاق پزشکی از بهمن ماه سال جاری در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، ضیاءالدین تابعی ظهر امروز در نشستی خبری افزود: تحقیقات در زمینه اخلاق سلامت، آموزش و ترویج اخلاق سلامت و همچنین نظارت بر مسائل اخلاقی کل واحدهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز از جمله اهدافی بوده که در این رشته و گروه دنبال خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه دانشگاه علوم پزشکی شیراز و تهران بنیانگذاران اخلاق پزشکی در کشور به شمار می آیند، افزود: با راه اندازی دوره اخلاق و فلسفه سلامت، مسئله اخلاق پزشکی توسط این گروه دنبال شد و از بهمن ماه سال جاری شاهد آغاز به تحصیل دو دانشجو در رشته دکترای اخلاق پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز خواهیم بود.

به گفته مدیر بخش اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز طبقه نهم ساختمان مرکزی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز به گروه اخلاق پزشکی اختصاص داده شده که همزمان با برگزاری کنگره بین المللی پیوند اعضا، گشایش خواهد یافت.

کد مطلب 782141

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