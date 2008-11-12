عمده ترین گلایه های دانشجویان دانشگاه آزاد/ وجود ناراضی ترین دانشجویان در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی امروز در اختتامیه پنجاه و هشتمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد گفت: روزانه بیش از 600 تا 700 انتقاد و نامه از طریق سایت شخصی من دریافت می شود که بیشترین مشکل عنوان شده از سوی دانشجویان، نحوه برخورد کارکنان دانشگاه آزاد با آنها است.

وی اظهار داشت: انتقال دانشجویان، مشکلات معادل سازی، آیین نامه ممتازها، امتحانات ترم و استخدام هیئت علمی و بورسیه ها موارد بعدی نارضایتی دانشجویان به شمار می آید.

رئیس دانشگاه آزاد تأکید کرد: تکریم ارباب رجوع از مهمترین وظایف کارکنان دانشگاه آزاد است که باید مد نظر واحد ها قرار گیرد.