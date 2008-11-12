اعتبار لازم برای تکمیل پروژه سد البرز اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، پرویز فتاح ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بابل اظهار داشت: در سال گذشته حدود 600 میلیارد ریال به پروژه سد البرز اختصاص دادیم که در سال آینده برای اتمام این پروژه اعتبار لازم تخصیص خواهد یافت.

فتاح با اشاره به اینکه مصوبات سفر ریاست جمهوری در استان مازندران به خصوص در شهرستان بابل اجرایی خواهد شد تصریح کرد: در جلسه هئیت دولت سعی می کنم اعتبارات لازم برای شبکه های فرسوده آب و برق شهرستان بابل اختصاص یابد.

در ادامه حجت الاسلام حسن روحانی امام جمعه بابل به پروژه های نیمه تمام شهرستان بابل اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به محرومیت مضاعف شهرستان بابل شایسته است تا نگاه ویژه ای به آن شود.

وی افزود: فاضلاب شهرستان بابل که یک طرح قدیمی است حدود 14 سال است که در حال انجام است ولی تاکنون پایان نیافته است.

امام جمعه بابل به مسئله خودروسازی و زمین ورزشی جنب فرمانداری بابل اشاره کرد و گفت: تاکنون اقدام خاصی برای احداث این پروژه ها صورت نگرفته است.

در ادامه فرماندار بابل اظهار داشت: اکثر پروژه های سفر اول ریاست جمهوری اجرایی شده و برخی در حال اتمام و اجرایی شدن است.

مهدی نوری افزود: در حال حاضر 80 درصد از مصوبات شرکت مخابرات مازندران اجرایی شده و 10 در صد دیگر مصوبات در حال اجرا شدن است.

نوری با اشاره به اینکه از میان مصوبات اول سفر ریاست جمهوری دو مصوبه اجرایی نشده و در نقطه صفر است، اظهار داشت: هیچ یک از مصوبات مربوط به بازرگانی اجرایی نشده است و برای سورتینگ و سردخانه مجوز گرفته شده و سرمایه گذاران به بانک معرفی شدند اما تسهیلات به آنها داده نشده است.

در ادامه محسن نریمان نماینده مردم بابل اظهار داشت: در سفر اول ریاست جمهوری قرار بود قطب کشاورزی مازندران شکسته شده و به قطب صنعتی تبدیل شود ولی در سفر دوم ریاست جمهوری ما هنوز در مرحله ابتدایی هستیم.

نریمان خاطر نشان کرد: امیدواریم در دولت نهم کارخانه خودرو سازی این استان به بهره برداری برسد.

وی اظهار داشت: شهرستان بابل با توجه به جمعیت زیاد، د اشتن دانشگاه علوم پزشکی و قطب دامی و کشاورزی به یک شهرستان ویژه تبدیل شود.

علی کریمی دیگر نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به مشکلات آب شرب و زراعی بابل گفت: دولت با تکمیل و احداث سد البرز کمک بزرگی به کشاورزی و مردم این شهرستان و شهرهای همجوار خواهد کرد.