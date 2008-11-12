همکاری انجمن تصویرگران با دوسالانه تصویرگری قطعی شد

علی بوذری در این باره به خبرنگار مهر گفت: دوشنبه شب در نشستی با محمود شالویی مدیر کل هنرهای تجسمی سوء تفاهم‌های موجود بین انجمن و مرکز حل و قرار شد این دوسالانه با همکاری و نظارت انجمن تصویرگران کتاب کودک انجام شود. هفته آینده در نشست با مرکز هنرهای تجسمی درباره انتخاب دبیر، شورای انتخاب و داوران ششمین دوسالانه تصویرگری تصمیم می‌گیریم.

وی در ادامه درباره نمایشگاه بزرگ انجمن تصویرگران که قرار بود اسفندماه برگزار شود نیز گفت: با توجه به اینکه همکاری انجمن در برگزاری ششمین دوسالانه تصویرگری قطعی شده و انجمن تا اردیبهشت 88 درگیر این دوسالانه است، نمایشگاه به تعویق خواهد افتاد و به اواخر اردیبهشت سال آینده موکول می‌شود.

ششمین دوسالانه تصویرگری قرار است از اسفند امسال تا اردیبهشت سال آینده در شهر شیراز برگزار شود.