۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۳۸

همکاری انجمن تصویرگران با دوسالانه تصویرگری قطعی شد

سخنگوی انجمن تصویرگران کتاب کودک از همکاری قطعی این انجمن با ششمین دوسالانه تصویرگری خبر داد.

علی بوذری در این باره به خبرنگار مهر گفت: دوشنبه شب در نشستی با محمود شالویی مدیر کل هنرهای تجسمی سوء تفاهم‌های موجود بین انجمن و مرکز حل و قرار شد این دوسالانه با همکاری و نظارت انجمن تصویرگران کتاب کودک انجام شود. هفته آینده در نشست با مرکز هنرهای تجسمی درباره انتخاب دبیر، شورای انتخاب و داوران ششمین دوسالانه تصویرگری تصمیم می‌گیریم.

وی در ادامه درباره نمایشگاه بزرگ انجمن تصویرگران که قرار بود اسفندماه برگزار شود نیز گفت: با توجه به اینکه همکاری انجمن در برگزاری ششمین دوسالانه تصویرگری قطعی شده و انجمن تا اردیبهشت 88 درگیر این دوسالانه است، نمایشگاه به تعویق خواهد افتاد و به اواخر اردیبهشت سال آینده موکول می‌شود.

ششمین دوسالانه تصویرگری قرار است از اسفند امسال تا اردیبهشت سال آینده در شهر شیراز برگزار شود.

