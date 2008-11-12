تبیین پیام غدیر احیا ارزشهای اسلامی را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت السلام سید یحیی جعفری عصر امروز در جلسه ستاد بین المللی غدیر در دفتر امام جمعه کرمان اظهار داشت: در معرفی غدیر باید آگاه باشیم که بزرگترین خدمت به اسلام و تشییع تشریح واقعه غدیر است.

رئیس ستاد غدیر کرمان گفت: مشکل امروز جهان بشریت عدم توجه به مسئله امامت و رهبری است.

وی خاطرنشان کرد: اگر مسئله غدیر به صورت منطقی و عقلانی توسط سخنرانان خوش ذوق در کشور و دنیا مطرح شود دلهای آگاه را جذب خود خواهد کرد.

امام جمعه کرمان گفت: تقدم در گزینش انسانها مربوط به ارزشها عالی و معنوی و انسانی است که همه فرق اسلامی این مسئله را قبول دارند که علی (ع) اعلم و اشجع همه فضائل بود.

دبیر ستاد غدیر استان کرمان نیز در ادامه گفت: معرفی شخصیت والای امیرالمومنین علی (ع) از اهداف مهم ستاد غدیر در کرمان است که به دو بخش عمومی و تخصصی تبدیل شده است.

حجت الاسلام مهدی عرب پور تصریح کرد: برنامه های عمومی و جاری معمولا در طول سال اجرا می شوند و برنامه های اختصاصی نیز در هفته ولایت انجام می شوند.

وی افزود: برگزاری جشنواره ورزشی، مسابقات کتاب خوانی، همایش خیرین، توزیع جهیزیه برای مددجویان، نور افشانی و آزادی زندانیان جرایم غیر عمد از جمله برنامه های این هفته است.