گفتگوی هدایتی و مصطفوی با قطبی / رحمان رضایی در تمرین پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که خود را برای حضور در ادامه رقابتهای لیگ برتر آماده می کند، عصر امروز تمریناتش را در ورزشگاه اکباتان تهران پیگیری کرد.

در این تمرین که با حضور داریوش مصطفوی ، حسین هدایتی و محمدحسین نژاد فلاح برگزار شد، ابتدا افشین قطبی دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد و سپس هدایتی و مصطفوی به طور جداگانه دقایقی با سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفتگو کردند.

تماشاگران اندکی از تمرینات امروز تیم فوتبال پرسپولیس دیدن کردند و شعارهایی در مورد فیروز کریمی و عادل فردوسی پور سردادند. واعظی ، حقیقی و ایوان پترویچ از غایبان تمرین امروز پرسپولیس بودند. ضمن اینکه ملی پوشان این تیم نیز در این تمرین حضور نداشتند. در این تمرین حسین هدایتی رئیس هیئت مدیره پرسپولیس به شدت مورد تشویق هواداران قرار گرفت.

در حالی که روز گذشته اعلام شده بود رحمان رضایی از امروز در تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس حضور پیدا خواهد کرد، این بازیکن با تاخیری یکساعته در محل تمرین سرخپوشان حاضر شد و به شدت مورد تشویق هواداران قرار گرفت. رضایی با قراردادی شش ماه تا پایان فصل جاری رقابتهای لیگ برتر به پرسپولیس پیوسته است.