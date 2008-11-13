وی ادامه داد: دوپاره کردن جشنواره فلیم فجر به این شکل که بخش ملی جدا از بخش بینالملل برگزار شود، پارسال مورد آزمایش قرار گرفت و احساس میکنم حاصل آن چندان رضایتبخش نبوده است. انتظار ما از جشنواره فیلم فجر مشخص است و وقتی این خواستهها پاسخ داده نمیشود، کاستیها به نمایش درمیآیند.
ساداتیان با اشاره به اینکه هر یک از بخشهای جشنواره مخاطب خاص خود را دارد گفت: کسانی که به تماشای فیلمهای خارجی مینشینند مخاطبان خاص و افرادی هم که برای دیدن فیلمهای ایرانی راهی صفهای طولانی جشنواره میشوند، مشخص هستند. این دو گروه با هم تداخل ندارند که برای ایجاد زمینه مناسب برای فیلم دیدن آنها جشنواره را دوپاره کنیم.
تهیهکننده فیلم به نمایش درنیامده "به رنگ ارغوان" افزود: بر اساس تجربه سال قبل جشنواره فیلم فجر واضح است که حاصل آن نوع دستهبندی چندان مثبت نبود و در روزهای اول که فقط فیلمهای بخش بینالملل به نمایش درمیآمدند، میزان استقبال از جشنواره فیلم فجر کاهش یافته بود.
وی تعیین مهلت پذیرش فیلمهای جشنواره را تصمیمی درست دانست و گفت: سال قبل شاهد بهم ریختگی برنامههای جشنواره بودیم و تغییر برنامهها موجب اختلال در نمایش فیلمها میشود. تعیین زمان دقیق برای مهلت پذیرش آثار و پایبندی به آن اتفاقی بسیار خوب است که باید حتماً مورد توجه قرار بگیرد. به این شکل شاهد برگزاری جشنوارهای دقیقتر و حرفهایتر خواهیم بود.
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