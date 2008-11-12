مهاجم پرسپولیس به تراکتورسازی می پیوندد/ گاسپاروف و عطایی قرارداد بستند

به گزارش خبرنگارمهر، روح الله عطایی مهاجم تیم فوتبال مس کرمان و گئورگ گاسپاروف دروازه بان ارمنستانی تیم فوتبال راه آهن تهران به ترتیب با عقد قراردادی سه و دو ساله به تیم فوتبال لیگ دسته اولی تراکتورسازی تبریز پیوستند.

این دو بازیکن امروز با حضور در محل هیئت فوتبال تبریز و ثبت قرارداد خود رسما به تیم فوتبال تراکتورسازی منتقل شدند.

ناصرشفق مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی ضمن تایید خبر انتقال این دو بازیکن از انتقال قریب الوقوع فرهاد خیرخواه مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس به این باشگاه خبر داد و ابراز امیدواری کرد با پیوستن این مهاجم به جمع بازیکنان تراکتورسازی این تیم بتواند با نمایشی موفق و کسب نتایج لازم جواز صعود به رقابتهای لیگ برتر را کسب کند.