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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۹:۳۲

حاجیلو در گفتگو با مهر:

هنوز از جام حذفی انصراف نداده ایم / حضور ناظمی در داماش منتفی شد

هنوز از جام حذفی انصراف نداده ایم / حضور ناظمی در داماش منتفی شد

سرپرست تیم فوتبال داماش گیلان گفت: هنوز بصورت رسمی از رقابت های جام حذفی انصراف نداده ایم.

اصغر حاجیلو در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد خبر انصراف این تیم از رقابت های جام حذفی گفت: قرار است در نشست امشب کادر مدیریت و فنی باشگاه در این خصوص تصمیم گیری شود اما تا این لحظه تصمیمی در مورد انصراف از جام حذفی نگرفته ایم.

وی ادامه داد: ما باید شرایط تیم را بصورت کامل بررسی کنیم و تصمیم بگیریم حضور در جام حذفی تاثیر منفی در عملکردمان نمی گذارد زیرا در حال حاضر تمام فکر و ذکر ما جدا شدن از جمع تیم های انتهای جدول است.

سرپرست تیم فوتبال داماش گیلان در پایان گفت: اقدامات ما برای به خدمت گرفتن افشین ناظمی پس از مخالفت مدیر عامل باشگاه استیل آذین نتیجه بخش نبود تا حضور وی در تیم پگاه منتفی شود.

کد مطلب 782181

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