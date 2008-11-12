هنوز از جام حذفی انصراف نداده ایم / حضور ناظمی در داماش منتفی شد

اصغر حاجیلو در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد خبر انصراف این تیم از رقابت های جام حذفی گفت: قرار است در نشست امشب کادر مدیریت و فنی باشگاه در این خصوص تصمیم گیری شود اما تا این لحظه تصمیمی در مورد انصراف از جام حذفی نگرفته ایم.

وی ادامه داد: ما باید شرایط تیم را بصورت کامل بررسی کنیم و تصمیم بگیریم حضور در جام حذفی تاثیر منفی در عملکردمان نمی گذارد زیرا در حال حاضر تمام فکر و ذکر ما جدا شدن از جمع تیم های انتهای جدول است.

سرپرست تیم فوتبال داماش گیلان در پایان گفت: اقدامات ما برای به خدمت گرفتن افشین ناظمی پس از مخالفت مدیر عامل باشگاه استیل آذین نتیجه بخش نبود تا حضور وی در تیم پگاه منتفی شود.