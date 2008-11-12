تردد شناورهای سبک در دریای عمان و خلیج فارس ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، یاسر حزباوی عصر امروز در حاشیه نشست ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری هرمزگان افزود: وضعیت گرد و غبار فعلی که میزان دید را در سراسر استان از جمله در بندرعباس به شدت کاهش داده تا اواسط هفته آینده ادامه می یابد که بر این اساس طی اطلاعیه ای از صاحبان شناورهای سبک خواسته شده تا از تردد در دریا خودداری کنند.

وی ادامه داد: از اسکله های شهید حقانی بندرعباس و شهید ذاکری قشم و همین طور از اسکله جزیره هرمز خواسته شده تا از تردد مسافرین با شناورهای سبک خودداری کرده و جهت حمل و نقل دریایی از لنج و شناورهای سنگین بهره گیری کنند.

مدیرکل ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری هرمزگان اظهار داشت: یگان امداد دریایی استان هرمزگان نیز به حالت آماده باش درآمده است.

حزباوی گفت: ساختار ماسه ای بیابانهای استان و شدید بودن وزش باد، دلیل عمده برخواستن گرد و غبار به آسمان و شرایط پدید آمده فعلی است که پیش بینی می شود شرایط تا هفته اواسط هفته آینده نیز به همین وضعیت ادامه یابد.