حمایت هیئت رئیسه فوتبال از تیم ملی و دایی/ طرح توسعه فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که صبح امروز در محل سازمان تربیت بدنی و با حضورمحمدعلی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی، کیومرث هاشمی معاون سازمان و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی ، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ، مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال ، ناصر شفق ، عزیزالله محمدی ، فریده شجاعی ، هادی آیت اللهی ، غلامرضا بهروان ، حسین گنجعلی خانی اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال برگزار شد، ابتدا علی کفاشیان گزارشی از عملکرد تیم های ملی فوتبال بزرگسالان ، جوانان و نوجوانان کشورمان را در مسابقات مقدماتی جام جهانی و قهرمانی آسیا را ارائه کرد .

کفاشیان در گزارش خود به نمایندگی از اعضای هیئت رئیسه ضمن ابراز رضایت از عملکرد کادر فنی تیم ملی فوتبال و شخص علی دایی که نظم و انضباط کاملی را در تیم ملی حاکم کرده، حمایت همه جانبه خود را برای موفقیت تیم ملی در راه صعود به جام جهانی اعلام کرد.

در این جلسه مهندس علی آبادی نیز ضمن اهمیت حضور تیم ملی در جام جهانی خواستار حمایت کامل فدراسیون فوتبال از برنامه های تیم ملی شد.

وی همچنین از عزیزالله محمدی رئیس سازمان لیگ برتر در برگزاری منظم بازیهای لیگ برتر که باعث حفظ آمادگی جسمانی بازیکنان تیم ملی در کوران بازیهای لیگ تقدیر کرد.

دراین نشست توسعه کمپ تیم های ملی، اجرایی شدن احداث زمین فوتبال ساحلی و چمن مصنوعی در محل کمپ تیم های ملی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه طرح پیشنهادی سازمان تربیت بدنی به منظور فراگیر شدن فوتبال درسراسر کشور بود که مقرر شد این طرح با همکاری مراکز استانها، هیئت ها و بخش ها به مرحله اجرا درآید و درنهایت برترین های این طرح در قالب تیم های استانی درمسابقات المپیاد ورزشی ایرانیان در صحنه فوتبال کشور شرکت کنند.

با اجرای این طرح بیش از 600 مجموعه درقالب هیئت، بخش و استان در زمینه برگزاری و سازماندهی مسابقات فعال خواهند شد.

در این جلسه رعایت آئین نامه انضباطی فوتبال از سوی تیم های لیگ برتر و توجه به مسائل اخلاقی مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد به منظور ترویج مسائل اخلاقی و فرهنگی در فوتبال کشور با بازیکنان متخلف برخورد قاطع صورت گیرد.