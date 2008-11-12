چهار تغییر در تقسیمات کشوری استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بر اساس پیشنهاد وزارت کشور با ایجاد 4 تغییر در تقسیمات کشوری استان ایلام موافقت کرد که به موجب آن انتزاع شهر ارکواز از دهستان گچی و الحاق آن به دهستان چمزی، ایجاد شهرستان کبیرکوه، ایجاد بخش گچی و تاسیس شهرستان ملکشاهی انجام و نقاط جدید به نقشه تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران افزوده خواهند شد.
بر اساس این مصوبه ، دهستان کبیرکوه به مرکزیت روستای فلعه جوق شامل روستاها، مزارع و مکانهای گل گل علیا ، گل گل سفلی، بهرام آباد، باولگ، قلعه جوق، بوستانه و شیرین آباد گچان در تابعیت بخش ملکشاهی شهرستان مهران ایجاد می شود.
هیئت وزیران در مصوبه خود ضمن تاسیس بخش گچی به مرکزیت روستای مهر شامل دهستانهای گچی و کبیرکوه در تابعیت شهرستان مهران، با ایجاد شهرستان ملکشاهی به مرکزیت شهر ارکواز شامل بخشهای مرکزی شامل دهستانهای شوهان و چمزی و بخش گچی شامل دهستانهای گچی و کبیرکوه و شهر دلگشا در تابعیت استان ایلام موافقت کرد.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، با تصویب محدوده دهستان چمزی، چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری به جز فهرست اسامی این دهستان یا در محدوده آن قرار گیرد و یا در آینده در محدوده آن به وجود آید در تابعیت دهستان مربوط خواهد بود.
این مصوبه از سوی دکتر پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
نظر شما