چهار تغییر در تقسیمات کشوری استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بر اساس پیشنهاد وزارت کشور با ایجاد 4 تغییر در تقسیمات کشوری استان ایلام موافقت کرد که به موجب آن انتزاع شهر ارکواز از دهستان گچی و الحاق آن به دهستان چمزی، ایجاد شهرستان کبیرکوه، ایجاد بخش گچی و تاسیس شهرستان ملکشاهی انجام و نقاط جدید به نقشه تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران افزوده خواهند شد.

بر اساس این مصوبه ، دهستان کبیرکوه به مرکزیت روستای فلعه جوق شامل روستاها، مزارع و مکانهای گل گل علیا ، گل گل سفلی، بهرام آباد، باولگ، قلعه جوق، بوستانه و شیرین آباد گچان در تابعیت بخش ملکشاهی شهرستان مهران ایجاد می شود.

هیئت وزیران در مصوبه خود ضمن تاسیس بخش گچی به مرکزیت روستای مهر شامل دهستانهای گچی و کبیرکوه در تابعیت شهرستان مهران، با ایجاد شهرستان ملکشاهی به مرکزیت شهر ارکواز شامل بخشهای مرکزی شامل دهستانهای شوهان و چمزی و بخش گچی شامل دهستانهای گچی و کبیرکوه و شهر دلگشا در تابعیت استان ایلام موافقت کرد.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، با تصویب محدوده دهستان چمزی، چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری به جز فهرست اسامی این دهستان یا در محدوده آن قرار گیرد و یا در آینده در محدوده آن به وجود آید در تابعیت دهستان مربوط خواهد بود.

این مصوبه از سوی دکتر پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

