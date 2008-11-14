مقدم در این باره به خبرنگار مهر گفت: مجموعه 78 قسمتی "راه شیری" به تهیه‌کنندگی رامین عباسی‌زاده تهیه می‌شود و 13 داستان مستقل دارد. فیلمنامه به سرپرستی احمد رفیع‌زاده در حال نگارش است و تاکنون حضور مرتضی غفوری مدیر تصویربرداری قطعی شده است. تا 40 روز دیگر تصویربرداری آغاز می‌شود.

قصه‌های مجموعه "راه شیری" مبتنی بر روابط انسانی با سرفصل‌هایی چون بیکاری، مهاجرت، اعتیاد، معلولیت، زنان بی‌سرپناه، زنان سرپرست خانوار، کودکان کار، بچه‌های سرراهی، روابط نابهنجار زناشویی و طلاق و ... است.

مقدم این روزها مشغول کارگردانی فیلم تلویزیونی "شاه‌کلید" برای شبکه یک است که در ایام حج از این شبکه روی آنتن می‌رود.