بازیگر برنده اسکار رئیس هیئت داوران جشنواره برلین شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد سوئینتن پارسال برای بازی در نقش یک وکیل مکار در تریلر حقوقی "مایکل کلیتن" اسکار بهترین بازیگر زن مکمل را از آن خود کرد و این روزها کمدی جاسوسی "پس از خواندن بسوزان" به کارگردانی برادران کوئن را روی پرده سینماها دارد.



دیتر کاسلیک مدیر جشنواره فیلم برلین در بیانیه‌ای درباره این بازیگر 48 ساله بریتانیایی گفت: حضور تصویری پرقدرت تیلدا سوئینتن تاثیری فراموش‌نشدنی بر جریان فیلمسازی خلاقانه دوران معاصر گذاشته است.

سوئینتن که متولد لندن است، سال 1992 با بازی در فیلم "اورلاندو" به کارگردانی سالی پاتر که اقتباسی از رمان ویرجینیا وولف بود به شهرت رسید و از آن پس تاکنون در فیلم‌های مهم هالیوودی و در کنار آن فیلم های هنری اروپایی در نقش‌های متفاوت ظاهر شده است.

او سال 1986 با درام تاریخی "کاراواجو" به کارگردانی درک جارمن وارد دنیای سینما شد که جایزه خرس نقره‌ای جشنواره برلین را برد. سوئینتن اوایل امسال در نارن شهر محل سکونت خود در اسکاتلند یک جشنواره سینمایی تاسیس کرد.

"منطقه جنگی"، "ساحل"، "آسمان وانیلی"، "اقتباس"، "کنستانتین" و دو فیلم مجموعه "وقایع‌نگاری نارنیا" از دیگر فیلم‌های اوست. پنجاه و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم برلین پنجم تا 15 فوریه (17 تا 27 بهمن) برگزار می‌شود.