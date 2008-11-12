زمینه حضور آحاد مردم در برنامه هفته بسیج فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر سرهنگ پاسدار فتح الله جمیری عصر امروز در نشست هماهنگی برنامه های هفته بسیج در استان هفته بسیج را فرصت مناسب برای انتقال فرهنگ حماسه، ایثارگری و تجربیات رزمندگان طی دروان دفاع مقدس به نسل جوان امروزی دانست و بیان داشت: انتقال ارزش های دوران دفاع مقدس و انتقال آنان به نسل جدید موجب تقویت بنیان نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

وی با اشاره به نقش پایگاههای بسیج در محلات گفت: پایگاه های مقاومت بسیج می توانند با بهره گیری از جوانان مستعد و خلاق در عرصه های مختلف علمی و فرهنگی در کشور نقش ارزنده ای ایفا کنند .

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر تصریح کرد: تشویق و ترغیب مدیران و زحمت کشان در بسیج ادارات و سایر اقشار بسیج گامی در راستای تجلیل از این اسوه های ایثار خواهد بود.

وی با بیان اینکه یکی از ارزش هایی که فعالیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دوچندان کرده است بسیج و فرهنگ بسیجی است، گفت: بسیج مجموعه ای است که قادر خواهد بود در زمینه مقابله با هرگونه تهدیدات و خطرات دشمن در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عکس العمل سریع و قاطع از خود نشان دهد.