منتظر پاسخ استعلام های نیکبخت هستیم/ رای نهایی هفته آینده اعلام می شود

مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگار مهرافزود: 5 عضو کمیته انضباطی پس از شنیدن دفاعیات نیکبخت واحدی، به منظور روشن شدن زوایای اتهام این بازیکن منتظر دریافت استعلام از برخی مراجع ذیصلاح هستند تا پس از جمع بندی لازم، رای نهایی خود را اعلام کنند.

شریفی با تاکید بر اینکه در اعلام رای کمیته انضباطی شتابزده عمل نخواهیم کرد و عجله ای در صدور رای نداریم، تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع قصد داریم با اشراف کامل نسبت به پرونده و بررسی کامل زوایای موضوع در خصوص این بازیکن به اعلام رای بپردازیم.

رئیس کمیته انضباطی با بیان اینکه اتهام نیکبخت تمرد از حضور در اردوی تیم ملی است یادآور شد: اتهامات دیگری نیز نسبت به این بازیکن مطرح شده است که پس از استعلام از دستگاههای مختلف در این زمینه اظهار نظر خواهیم کرد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه رای نیکبخت ظرف اوایل هفته آینده اعلام شود تصریح کرد: درصدد هستیم با اطلاعات دقیق رایی مطابق با عدالت و انصاف را در خصوص تخلف نیکبخت صادر کنیم.