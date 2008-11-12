سلسله نشست های تخصصی خداشناسی در دانشگاه تریبیت معلم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج سلسله نشست های خداشناسی با هدف ترویج فرهنگ توحیدی و آشنایی بیشتر دانشجویان با موضوع و مفاهیم خداشناسی چهارشنبه هر هفته توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها برگزار می شود.

تاکنون 450 نفر از دانشجویان با شرکت در این نشست ها از آموزه های خداشناسی این جلسات بهره مند شده اند.

نزدیکی با خدا و تعمق در مبانی توحیدی از دیگر اهداف برگزاری این سلسله نشست ها است.

پیش تر نیز سلسله نشست های آشنایی با نهج البلاغه در این دانشگاه برگزار و مورد استقبال دانشجویان قرار می گرفت.

موضوع هرهفته این نشست ها به صورت طرح یک پرسش در خصوص خداشناسی به دانشجویان اعلام می شود.