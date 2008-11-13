450 میلیارد ریال به بخش کشاورزی مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اسکندری شامگاه گذشته در حاشیه افتتاح کشتارگاه صنعتی طیور کشور در آمل افزود: بیشتر این اعتبارات به بخش آب و خاک استان اختصاص داده می شود.

وی اضافه کرد: در دور نخست سفر رئیس جمهوری به مازندران 204 پروژه بخش کشاورزی در استان مصوب شد که از این تعداد به جز 16 شهرک دامپروری و گلخانه ای بقیه پروژه ها از پیشرفت های خوبی برخوردار بوده است.

وزیر جهاد کشاورزی علت اجرایی نشدن این شهرک ها را کمبود زمین در استان و پرداخت نشدن تسهیلات بانکی اعلام کرد.

اسکندری با بیان اینکه هم اکنون تقریبا تمامی زمین های مورد نیاز این شهرک ها تهیه و مشخص شده است، تصریح کرد: به زودی عملیات اجرایی این شهرک ها آغاز می شود.