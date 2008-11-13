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۲۳ آبان ۱۳۸۷، ۹:۳۶

در دور دوم سفر استانی،

450 میلیارد ریال به بخش کشاورزی مازندران اختصاص یافت

450 میلیارد ریال به بخش کشاورزی مازندران اختصاص یافت

ساری - خبرگزاری مهر: وزیر جهاد کشاورزی گفت: اعتبارات پیش بینی شده پروژه های بخش کشاورزی مازندران در دور دوم سفر رئیس جمهوری 450 میلیارد ریال است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اسکندری شامگاه گذشته در حاشیه افتتاح کشتارگاه صنعتی طیور کشور در آمل افزود: بیشتر این اعتبارات به بخش آب و خاک استان اختصاص داده می شود.

وی اضافه کرد: در دور نخست سفر رئیس جمهوری به مازندران 204 پروژه بخش کشاورزی در استان مصوب شد که از این تعداد به جز 16 شهرک دامپروری و گلخانه ای بقیه پروژه ها از پیشرفت های خوبی برخوردار بوده است.

وزیر جهاد کشاورزی علت اجرایی نشدن این شهرک ها را کمبود زمین در استان و پرداخت نشدن تسهیلات بانکی اعلام کرد.

اسکندری با بیان اینکه هم اکنون تقریبا تمامی زمین های مورد نیاز این شهرک ها تهیه و مشخص شده است، تصریح کرد: به زودی عملیات اجرایی این شهرک ها آغاز می شود.

کد مطلب 782278

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