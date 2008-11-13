توسعه علم و جنبش نرم افزاری در کشور نهادینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بابلسر افزود: سرافرازی و سربلندی ایران اسلامی به برکت وجود جوانان امروز خلاق جامعه است.

وی خاطر نشان کرد: مسئولین دولت نهم خود را خدمتگزار مردم می دانند و مسئولی که خود را نوکر مردم نداند برای این دولت بی ارزش است.

وزیر ارشاد با اشاره به اینکه اقتدار و ابهت روز افزون ایران و ایرانی به برکت خون شهدا، رشادت های رزمندگان و ابهت جانبازان کشور است بر ضرورت پاسداشت ارزش های ناب انقلاب اسلامی و احیاء این فرهنگ توسط نسل جوان ایران اسلامی تاکید کرد.

صفار هرندی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری نمایشگاه های بزرگ کتاب در کشور اظهار داشت: پارسال 22 نمایشگاه بزرگ کتاب در شهرهای مختلف کشور برگزار شد.

به گفته وی، برپایی نمایشگاه های کتاب در استان های کشور در راستای توزیع امکانات مادی و معنوی در سراسر کشور به میزان مساوی و افزایش ارتقاء تعالی فرهنگی آن مناطق است.

وی همچنین با اشاره به قول مساعد وزیر نیرو برای حل مشکل آب شهرستان بابلسر افزود: مشکل آب بابلسر تا سال آینده به طور کامل رفع خواهد شد.