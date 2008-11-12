به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن کامل پیام دکتر محمود احمدی‌نژاد بدین شرح است: با کمال تأسف خبر درگذشت عالم ربانی و فقیه وارسته و مجاهد مرحوم آیت‌الله سیدجواد مدرسی‌یزدی را دریافت نمودم.

این عالم وارسته نماد ساده‌ زیستی و مجاهدت روحانیت تشیع بود، روحانیتی که با علم و تقوا، جهاد و خدمت به بندگان خداوند منشاء قدرت عظیم جهان اسلامند، حیاتشان منشاء خیرات و وفاتشان موجب جاودانگی آنان در جوار رحمت واسعه الهی و ثلمه‌ای ماندگار برای جامعه است.

این ضایعه را به مقام معظم رهبری، روحانیت معظم، مردم شریف دارالعباده یزد و بیت شریف آن مرحوم به ویژه برادر ارجمند جناب مستطاب آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی‌یزدی عضو محترم فقهای شورای نگهبان تسلیت عرض می‌کنم.