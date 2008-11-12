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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۹:۵۱

رئیس جمهور :

آیت‌الله مدرسی یزدی نماد ساده‌ زیستی بود

آیت‌الله مدرسی یزدی نماد ساده‌ زیستی بود

رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت عالم ربانی و فقیه وارسته مرحوم آیت‌الله سیدجواد مدرسی یزدی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن کامل پیام دکتر محمود احمدی‌نژاد بدین شرح است: با کمال تأسف خبر درگذشت عالم ربانی و فقیه وارسته و مجاهد مرحوم آیت‌الله سیدجواد مدرسی‌یزدی را دریافت نمودم.

این عالم وارسته نماد ساده‌ زیستی و مجاهدت روحانیت تشیع بود، روحانیتی که با علم و تقوا، جهاد و خدمت به بندگان خداوند منشاء قدرت عظیم جهان اسلامند، حیاتشان منشاء خیرات و وفاتشان موجب جاودانگی آنان در جوار رحمت واسعه الهی و ثلمه‌ای ماندگار برای جامعه است.

این ضایعه را به مقام معظم رهبری، روحانیت معظم، مردم شریف دارالعباده یزد و بیت شریف آن مرحوم به ویژه برادر ارجمند جناب مستطاب آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی‌یزدی عضو محترم فقهای شورای نگهبان تسلیت عرض می‌کنم.

کد مطلب 782281

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